Cristiano Ronaldo foi melhor marcador do Euro 2020

Portugal caiu nos oitavos de final do Euro 2020, mas Cristiano Ronaldo deixou a sua marca e é o melhor marcador do torneio com cinco golos em quatro jogos.

O avançado português terminou com os mesmos golos de Patrick Schick (Rep. Checa), mas com uma assistência para Diogo Jota, o que lhe deu vantagem no desempate.

CR7 bisou contra a Hungria (3-0) e França (2-2) e marcou mais um contra a Alemanha (2-4). O capitão luso ficou depois em branco, nos oitavos, contra a Bélgica (0-1).

Já em 2016, Cristiano Ronaldo tinha marcado três golos. Em 2012 apontou outros três golos.