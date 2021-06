Roy Keane critica João Félix: "É um impostor"

O ex-internacional pela Irlanda questionou o valor pago pelo Atlético de Madrid ao Benfica (126 milhões de euros), por João Félix, para sustentar que ele teria de ter feito mais. "Ele entrou num momento em que o seu país precisava dele. Tem de, pelo menos, acertar no alvo (...) Se eu fosse o Ronaldo teria ido atrás dele no balneário", sugeriu.

Roy Keane foi duro na avaliação à prestação de João Félix nos minutos que esteve em campo frente a Bélgica. Em declarações na ITV Sports, como comentador, o antigo jogador do Manchester United disse que Félix "é um impostor".

"O Félix e o Bruno Fernandes estava a deixar-me louco. Fico irritado, porque são jogadores de qualidade. Têm de, pelo menos, acertar na baliza", acrescentou.

João Félix e Bruno Fernandes foram lançados por Fernando Santos no jogo com a Bélgica, quando a seleção nacional perdia por 1-0. Portugal foi eliminado do Euro 2020 pelos belgas.