Fernando Santos não esconde a grande desilusão pela eliminação nos oitavos de final do Euro 2020, frente à Bélgica, mas acredita que o futuro trará algo ainda melhor e aponta já um objetivo: ganhar o Mundial.

"É uma grande desilusão para nós. Vínhamos para ganhar. Os jogadores estão a chorar. Há coisas para ganhar no futuro. Temos de olhar para a frente e ir ganhar o Campeonato do Mundo", declarou o selecionador nacional, em conferência de imprensa, no final da partida.

Fernando Santos salientou que tinha "um orgulho enorme" nos jogadores portugueses, que "fizeram um jogo tremendo" com a Bélgica:



"Nos primeiros dez minutos, não estivemos tão bem, mas depois a equipa passou a jogar mais subida. Os jogadores com uma atitude sempre muito forte, a procurar atacar, a defender bem sempre que teve de defender. A Bélgica fez seis remates, só acertou uma vez na baliza e conseguiu fazer golo. Nós fizemos 29 remates e mandámos duas bolas aos postes. Ao intervalo falámos, levantámos a cabeça e fomos para a segunda parte com a convicção de que podíamos fazer golo. Os jogadores foram inexcedíveis, mas o futebol é isto, a bola não quis entrar. Se calhar noutros jogos tivemos nós menos chances e conseguimos ganhar."

Cristiano Ronaldo não marcou e Portugal perdeu. Contudo, Fernando Santos sublinhou que o avançado "foi um verdadeiro capitão".



"Ele foi um verdadeiro capitão, na entrega, empenho e vontade. Quis jogar, quis fazer coisas. Trabalhou muito, muito, muito", realçou.