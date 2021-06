Euro2020. Seleção portuguesa está de regresso a casa

A seleção portuguesa de futebol, que foi eliminada no domingo do Euro 2020, chegou em silêncio a Lisboa, esta segunda-feira, pouco antes do meio-dia, com a comitiva a sair em grupo do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino à Cidade do Futebol, em Oeiras.

Alguns minutos antes do previsto, os jogadores convocados, o selecionador Fernando Santos e os restantes elementos da comitiva saíram do aeroporto diretamente para o autocarro que os esperava.

A seleção portuguesa, que defendia o título europeu, despediu-se no domingo do Euro 2020, ao perder nos oitavos de final com a Bélgica, por 1-0, com um golo do médio Thorgan Hazard, aos 42 minutos.