Schmidt e a última jornada: "Boa oportunidade para mostrar atitude e caráter"

O treinador do Benfica, beliscado mais do que nunca por uma onda de insatisfação na Luz, lançou esta quinta-feira o jogo contra o Rio Ave. O jogo está agendado para as 20h45 de sexta-feira, em Vila do Conde. Roger Schmidt analisou o adversário, fugiu às questões sobre o seu futuro e admitiu não ser a "pessoa indicada” para reagir à pouca presença de Rui Costa na praça pública para defendê-lo ou unir os adeptos.

Rio Ave

"Queremos vencer, somar mais três pontos, foi uma época muito exigente para os jogadores, mas temos mais este jogo para fazer. Boa oportunidade para mostrar atitude, caráter, e é o que queremos neste último jogo. Podemos dar uma boa resposta no campo. Perdemos o primeiro jogo da época com o Boavista e queremos acabar bem contra o Rio Ave."



Rui Costa já deveria ter vindo a público defendê-lo ou unir os benfiquistas?

"Para ser honesto, não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. Não sei o que acontece nos media. Não sou a pessoa certa para falar disso. Houve momentos difíceis esta época, no nosso estádio, é claro. Todos notaram, mas também houve na época passada. Numa semana difícil na época passada, quando perdemos três jogos, também tivemos momentos semelhantes, faz parte da nossa tarefa. Temos de ganhar, porque as pessoas esperam que ganhemos muitos jogos, todos os jogos. É a nossa situação. É difícil, mas já mostrámos que estamos prontos para resolver estas expectativas. É como é. A melhor forma de evitar é ganhar. É o que tentamos, ganhar. Tentámos o melhor, não foi o suficiente para ganhar troféus, estivemos perto em todas as competições. Na próxima época queremos fazer melhor.

Futuro

"Agora não é importante falar sobre mim. O mais importante é o Benfica. Há sempre temas para falar [com o presidente], época muito dura, mas hoje não vale a pena falar sobre isso."