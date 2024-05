Rui Costa ouvido no DCIAP. Benfica confirma suspeitas de fraude fiscal

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi ouvido esta terça-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por suspeitas de oferta indevida de vantagem e fraude fiscal no âmbito do chamado caso processo dos emails.

Em comunicado, o Benfica confirma que o presidente “prestou declarações em representação do Benfica” e que “está em causa uma imputação de oferta indevida de vantagem e uma imputação de fraude fiscal”.

O inquérito do processo está na reta final, depois do Ministério Público ter deixado cair suspeitas de corrupção. O caso diz respeito à presidência de Luís Filipe Vieira, quando Rui Costa era administrador do Benfica.

Segundo o Jornal de Notícias, esta terça-feira também serão ouvidos o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o antigo assessor jurídico dos encarnados, Paulo Gonçalves. O Record avança que os antigos responsáveis do Benfica pediram o adiamento da audição.