“Espero que o final de época não fique marcado por motins permanentes”: o pedido de um antigo vice-presidente do Benfica

Rui Costa condenou as ações dos adeptos em Faro e as declarações do presidente colhem apoio entre alguns benfiquistas, entre eles José Ribeiro e Castro, que, em declarações a Bola Branca, olha para o que disse o líder encarnado como "natural".

"É natural que, perante estas ocorrências, o presidente responda com estas palavras. Eu espero que exista serenidade. A equipa está ainda a jogar, é preciso respeito pelos jogadores. Espero que o final de época do Benfica não fique marcada por motins permanentes, porque seria bastante negativo para o clube e para a sua coesão", entende o antigo dirigente benfiquista.

Apesar de compreender a resposta, Ribeiro e Castro reconhece que "o espirito dos sócios é de bastante descontentamento", mas que "deve ser expresso por formas que não sejam demasiado irreversíveis".

"Pareceu-me um pouco despropositado, mesmo que a época não termine em alta. O descontentamento ainda vai demorar a dissipar-se", prevê.

O antigo "vice” encarnado alinha ainda numa parte do discurso de Roger Schmidt. “São situações que apenas se compreendem porque são a quente. Parecem premeditação. Ninguém vai a um jogo do Benfica para manifestar descontentamento. Para isso fica em casa.”

José Ribeiro e Castro faz questão de deixar claro que não está satisfeito com a época do Benfica e deixa um pedido a quem comanda os destinos do clube.

"O Benfica precisa que a direção seja exigente e ambiciosa e transmita isso ao técnico. Se na última época Roger Schmidt surpreendeu pela positiva, esta época aconteceu precisamente o contrário. O Benfica não pode começar uma nova época com baixos índices de confiança que nesta altura estão bastante abaixo de zero".