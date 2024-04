Rui Costa diz que adeptos do Benfica "ultrapassaram os limites" em Faro

Rui Costa partilha a "tristeza" com os resultados do Benfica , numa altura em que a equipa foi afastada da Liga Europa e a revalidação do título nacional está difícil, com o Sporting a cavar um fosso de sete pontos para as águias.

"Acima de tudo, nenhum de nós está imune à crítica quando as coisas não correm quando nós esperamos. Temos que aceitar e respeitar as críticas. Da mesma forma, também acredito que, pela segunda vez, agora em Faro, este ano ultrapassámos esses limites", declarou.

O presidente do Benfica, Rui Costa , compreende a "tristeza e frustração dos adeptos", mas considera que foram ultrapassados os limites nos protestos contra o treinador, a equipa e a direção no final do jogo de segunda-feira, em Faro.

Treinador do Benfica espera que "só as pessoas que(...)

"Compreendo e percebo perfeitamente a tristeza e frustração dos adeptos nesta fase do campeonato, num ano que ambicionávamos muito mais do que aquilo que conseguimos atingir até agora. Percebo essa tristeza porque é a mesma tristeza que eu tenho, os jogadores e os treinadores têm, porque todos nós queríamos muito mais, declarou o líder encarnado.

Rui Costa recusa "atirar a toalha ao chão com quatro jornadas para disputar" no campeonato e diz que é preciso continuar a jogar com "máxima dignidade". No final, promete assumir "todas as responsabilidades da época".

"Independentemente da classificação é obrigatório no Benfica que se faça as quatro jornadas com o máximo de dignidade. É isso que eu peço à equipa, como ela fez em Faro. Máxima dignidade, não sendo hipócrita e assumindo que está cada vez mais difícil chegar ao título", sublinha o presidente do Benfica.

No final da partida contra o Farense, que o Benfica ganhou por 3-1, o treinador Roger Schmidt criticou o comportamento de alguns adeptos encarnados.

"Não posso aceitar a forma como o fazem, os jogadores não o merecem. A única forma de lidar com isto é saber que há muitos benfiquistas que gostam do que estamos a fazer", declarou o técnico.