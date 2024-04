Roger Schmidt: "Não quero ser aquele que está sempre a queixar dos árbitros, mas todos viram o que se passou"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, acredita que o empate com o Sporting que ditou o adeus à Taça de Portugal foi "dos melhores" nas duas épocas que está nas águias. Ainda assim, Schmidt aponta o dedo aos árbitros.

Avaliação do jogo: "Fizemos um bom jogo esta noite, foi um dos melhores jogos que fizemos desde que estou aqui e penso que merecíamos ter ganho. Criámos muitas oportunidades, mas falhámos demasiado. Não fomos eficazes, mas estivemos ao mais alto nível. O Sporting vai à final porque foram muito eficientes em ambos os jogos. Também não tivemos sorte com as decisões do árbitro nos dois jogos".

Queixas à arbitragem: "Não quero ser aquele que se está sempre a queixar dos árbitros. Todos viram o que se passou no relvado. As decisões não foram equilibradas, mas não sei. O árbitro no primeiro jogo foi o quarto árbitro hoje. Logo veremos para sábado".

Apoio dos adeptos foi importante? "Foi uma mensagem clara. Estavam satisfeitos com a exibição e atitude da equipa. Eles marcaram cedo na segunda parte, mas nós mostrámos um bom nível. É uma pena não avançarmos para a final da prova".