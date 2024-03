Rui Costa. “Países como o nosso têm de se precaver” contra a Superliga europeia

O presidente do Benfica, Rui Costa, insiste nas críticas à Superliga europeia depois da reunião desta quarta-feira da Cimeira dos Presidentes.

Após encontro em Coimbra, onde também participaram Aleksander Ceferin e de Nasser Al-Khelaifi, presidentes da UEFA e da European Club Association (ECA), Rui Costa reafirma que “países como o nosso têm de se precaver” contra a Superliga.

A Cimeira dos Presidentes garante que os clubes portugueses “não vão ser prejudicados financeiramente no novo modelo de distribuição com a reformulação dos quadros competitivos pós-2024”.

A ideia é proporcionar “estabilidade e segurança financeira para o desenvolvimento do futebol nacional”.

Defendem “as provas domésticas e uma calendarização equilibrada em relação às competições europeias”.

Os líderes dos clubes e SADs da I e II Liga, reunidos em Coimbra, consideraram ainda “crucial que os principais 'stakeholders' do Futebol Europeu estejam unidos contra a ameaça representada pela ideia de criação da Superliga, defendendo assim a integridade das competições tradicionais e o equilíbrio competitivo em toda a Europa”.

Na reunião participaram também o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, ambos através de vídeo, mas também o presidente da Federação de Futebol, Fernando Gomes, e o diretor de Competições da UEFA, Tobias Hedtstück.

Os clubes demonstraram ainda “uma clara preocupação quanto aos desafios que enfrentará no próximo quadriénio, considerando os novos ciclos governamentais e desportivos que se avizinham”.

“O foco está em temas essenciais como a Centralização dos Direitos Audiovisuais, a redução dos Custos de Contexto, a melhoria das Infraestruturas, a Lei contra a violência no Desporto e a potenciação do nosso Futebol através do Mundial 2030”.

A próxima Cimeira de Presidentes vai decorrer em setembro de 2024.