Filipa Patão. “Não serão os últimos quartos-de-final que vamos disputar”

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, mostrou-se “feliz” com as suas jogadoras, apesar da derrota contra o Lyon para a Liga dos Campeões.

“Prevalece o sentimento de frustração. Acaba por ser um resultado demasiado pesado perante o que apresentamos nas duas partidas. Gostaria de dizer que podíamos estar orgulhosas, mas isso seria baixar as expetativas do que queríamos. Dificultámos o trabalho do Lyon, mas não foi suficiente”, referiu.

Em declarações à Eleven, Filipa Patão acrescentou: “Perdemos a eliminatória nos detalhes e temos que olhar para esses aspetos com insistência. Os pequenos detalhes e os pequenos erros que não podemos cometer a este nível. Ainda assim, estou muito feliz com a prestação da equipa”.

O Benfica cai nos quartos de final da Champions. A técnica das encarnadas olha para a frente e não tem dúvidas: “Devemos estar motivadas para o futuro, pois é risonho (...) Eu, as jogadoras, a equipa técnica, o clube e os adeptos aprendemos que não serão os últimos quartos-de-final que vamos disputar”

O Benfica perdeu 4-1 na segunda mão dos quartos de final, depois de terem perdido 2-1 na Luz. Foi a primeira vez que uma equipa portuguesa chegou a esta fase da Champions.