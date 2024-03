Arthur Cabral salta do banco para dar os três pontos ao Benfica frente ao Casa Pia

Casa Pia 0-1 Benfica. Roger Schmidt voltou a apostar em Marcos Leonardo de início, no entanto, após uma primeira parte em que a equipa da casa foi superior, lançou cedo nova cartada no ataque e Arthur correspondeu com um golo que permite ao Benfica manter-se no encalço da liderança.