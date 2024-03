"Uma questão de tempo". Antigo presidente do conselho fiscal não vê futuro com Schmidt

No final de linha e sem margem de manobra. É com este sentimento sobre Roger Schmidt que muito benfiquistas encaram os próximos dias e, em particular, o próximo encontro, já esta quinta-feira, frente ao Rangers.

Em declarações a Bola Branca, o antigo presidente do Conselho Fiscal encarnado, João Carvalho, pede que sejam feitas as contas.

"Em ponderação terá de estar o que sai mais barato. Se é o treinador continuar e corrermos o risco de perder o segundo lugar, ou indemnizar já e vir outro treinador. Penso que é uma questão de tempo, quanto mais tarde pior será", assegura João Carvalho.

Apesar de Roger Schmidt já ter admitido que não teria problema em sair se o problema fosse ele, o antigo dirigente não acredita e entende que o técnico alemão "não sai pelo próprio pé".

Para João Carvalho agora é o tempo de quem dirige o clube e tem como garantido que as ponderáveis já rolam sobre a mesa da administração da SAD.

"Rui Costa e os restantes elementos da administração da SAD já terão ponderado. Conhecendo, como conheço de perto, alguns dos elementos da administração, já estão a ponderar. Agora é uma questão de tesouraria", reforça.

Há ainda a hipótese de Roger Schmidt ter uma solução à Jorge Jesus, ou seja, receber salários do Benfica, sem trabalhar, até encontrar novo projeto, algo que não é desejável para João Carvalho que considera que "o melhor é a separação de facto".

O antigo presidente do conselho fiscal do Benfica rege-se pela máxima "contratos são para cumprir", mas confessa que o momento pede mudanças, até porque considera que a própria equipa "está descrente" e "não acredita nos métodos" de Schmidt.

"Não gosto das exibições que o meu clube tem feito esta época. Não quero levar as coisas para este ponto, mas até parece que há uma intenção da equipa jogar mal. Como é que se explica que a equipa, de um ano para outro, esteja a jogar tão mal?", questiona João Carvalho.