Roger Schmidt."FC Porto é uma grande equipa, jogam muito bem em casa"

No final da partida com po Portimonense, o treinador do SL Benfica, Roger Schmidt, estava muito contente com o desempenho dos jogadores encarnados. Ainda assim, cauteloso em relação á eslocação ao Dragão na próxima jornada.

O Benfica goleou os algarvios por 4-0, num jogo em que Rafa bisou.

Análise à vitória. "Fizemos um grande jogo. Os jogadores divertiram-se por jogar no nosso estádio. Apanhámos uma equipa física, forte no contra-ataque. Foi desafiante desde o início, conseguimos passar um bloco compacto. Tivemos oportunidades suficientes na primeira parte e aumentámos a velocidade na segunda parte. Marcámos golos bonitos, fizemos três em cinco minutos e decidimos aí o jogo. Estivemos sempre à procura de mais e queríamos evitar sofrer golos."

Antevisão da ida ao Dragão: "Jogar lá é sempre muito difícil. É uma grande equipa, jogam muito bem em casa, vimos a meio da semana no jogo com o Arsenal. Estamos num bom momento, vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado e jogarmos bem. É um jogo especial, que é difícil. Temos o jogo com o Sporting, muito importante para nós e também para a confiança. Estamos preparados para estes jogos."

Sem ponta de lança: "São diferentes opções. Há vários jogadores. Muito bons mesmo. É preciso descobrir a melhor abordagem. Podemos jogar com um jogador fixo ou com um jogador mais rápido. Ter um perfil mais de avançado-centro ou ter o Rafa na zona central. O Rafa é perigoso pela rapidez, inteligência a ler o jogo e jogámos com uma posição de verdadeiro número 10. O Kokçu lê muito bem o jogo. Isso foi uma vantagem para a forma como jogámos hoje. Se abrirmos a defesa é importante termos um avançado referência. Mas quisemos outro tipo de futebol, mais perto da baliza, nos últimos 20/30 metros. Temos várias opções e quisemos desmontar o bloco deles."