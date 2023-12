Benfica eliminado na fase de grupos da Youth League

O Benfica foi eliminado na fase de grupos da Youth League, esta terça-feira, ao perder, por 4-2, no terreno do Salzburgo.

A sina dos sub-19 encarnados, campeões em 2021/22, começou a desenhar-se logo aos quatro minutos, com um autogolo de Diogo Spencer. Onze minutos depois, Adam Daghim ampliou a vantagem austríaca.

Ivan Lima ainda reduziu, aos 21 minutos, no entanto, ainda antes do intervalo, Phillip Verghounig repôs a diferença de dois golos de penálti.

João Rego deu nova esperança ao Benfica com o 3-2, ao minuto 70, e a equipa portuguesa arriscou em busca do empate que a manteria "viva", porém, aos 82 minutos Valentin Sulzbacher sentenciou a partida.

Com esta derrota, o Benfica, que só venceu um jogo em seis, fica pelos seis pontos, no terceiro lugar do grupo D, a um do Inter de Milão, segundo classificado, que segue para o "play-off", e está fora da Youth League.

O Salzburgo avança para os oitavos de final como vencedor do grupo, com 14 pontos. Em último, fica a Real Sociedad, com quatro pontos.