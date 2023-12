Garrafas, papéis e lenços brancos. Adeptos do Benfica viram-se contra Schmidt

O Benfica empatou, a um golo, com o Farense e não só garantiu que o Sporting será líder do campeonato, ao fim da 13.ª jornada, como pode ser ultrapassado pelo FC Porto e cair para o terceiro lugar.

Garrafas de água e papéis voaram na direção de Schmidt, o que obrigou ao reforço de segurança em torno do banco de suplentes do Benfica. Levou, também, à intervenção de Luisão e Tiago Gouveia, entre outros elementos, que pediram calma aos adeptos.

No momento em que a mudança foi anunciada, ouviu-se um forte coro de assobios e foram exibidos lenços brancos para Roger Schmidt. Alguns adeptos, contudo, foram mais longe e atiraram objetos para junto do treinador.

A substituição de João Neves por Gonçalo Guedes, aos 64 minutos do jogo com o Farense, despertou a ira de alguns adeptos do Benfica.

No final do jogo, Roger Schmidt reagiu de forma bastante crítica para com os adeptos que atiraram objetos na sua direção.

"Quem não se portou bem que fique em casa. Se os adeptos não estão felizes com o que o Benfica fez, como adeptos do Benfica, fiquem em casa. O Benfica não pode fazer melhor do que fez hoje. Se não gostam de como jogámos, fiquem em casa e voltem quando formos campeões para festejar. Se não respeitas a equipa, os jogadores e o treinador, fica em casa", começou por dizer.

O treinador também abriu a porta à saída: "Se eu for o problema, se o Benfica precisar de um treinador que faça as substituições que os adeptos querem, não há problema. Se eu for o problema, que venha outro treinador para o meu lugar. Se eu não sou bom o suficiente, vou-me embora. Os jogadores dão tudo e não merecem isto."