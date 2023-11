João Neves novamente eleito melhor médio do mês da I Liga

João Neves, do Benfica, foi novamente eleito o melhor médio do mês da I Liga. Desta vez, referente aos meses de outubro e novembro.

O jovem internacional português recebeu a preferência dos treinadores da competição e foi o mais votado com 24,60% dos votos. Superou Rafik Guitane, do Estoril Praia, com 15,87%, e Franco, do Moreirense, com 10,32%. Já tinha vencido o prémio no mês de setembro.

Com apenas 19 anos de idade, Neves marcou um golo nos quatro jogos realizados, no dérbi contra o Sporting na última jornada disputada.

No entanto, foi também decisivo na ala-direita na partida frente ao Chaves, que as águias venceram por 2-0. Somou ainda ainda 11 recuperações de bola no período em avaliação.

João Neves fez toda a formação no Benfica e estreou-se na equipa principal já na temporada passada. Assumiu protagonismo esta época e já se estreou pela seleção principal.

Tem contrato válido até 2028 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.