Di María deixa seleção da Argentina após Copa América 2024

"A Copa América será a despedida. Será a última. Vir para o Benfica deu-me a possibilidade de continuar na seleção e manter-me a um bom nível. Gostaria de estar na próxima Copa América, faço tudo no clube, e de cada vez que venho à seleção, e para lá estar. Oxalá consiga estar. Depois, como tenho dito, será a minha última competição", disse.

Foi em entrevista à rádio argentina "Todo Pasa" que o avançado do Benfica, de 35 anos, campeão do mundo em 2022, fez a revelação.

Opção para voltar à Argentina em 2024

Di María contou, ainda, que preserva o sonho de regressar ao Rosario Central, clube que o formou, eventualmente já em 2024:

"Na minha cabeça sempre esteve voltar ao Benfica, como está sempre, também, voltar ao Central. Não gosto muito de falar do tema, porque nunca falo, falo, falo e nunca mais acontece. Mas digo sempre que quero voltar sentindo-me e ainda me sinto em pleno. O contrato com o Benfica termina em 2024 e tenho essa opção."

Ángel Di María regressou este verão ao Benfica, ao fim de 13 anos. A Luz foi a primeira casa na Europa, depois de o internacional argentino deixar o Rosario Central, único clube que representou na América do Sul.