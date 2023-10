João Neves eleito melhor médio da I Liga em setembro

João Neves foi eleito o melhor médio da I Liga em setembro.

O jogador do Benfica, de 19 anos, recebeu 25,19% dos votos dos treinadores principais da prova. Superou a concorrência Makouta (Boavista), com 16,30% dos votos, e de Carlinhos (Portimonense), com 11,85%.

João Neves totalizou 315 minutos nos quatro jogos que o Benfica disputou - e venceu - no período em avaliação.

As boas exibições pelo Benfica renderam ao jovem médio a primeira chamada para a seleção principal.

O prémio de melhor guarda-redes foi para Luiz Júnior, do Famalicão, e o de melhor defesa para Ousmane Diomande, do Sporting.