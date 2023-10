Manduca avisa Benfica. “Inter tem o plantel mais forte em Itália”

Gustavo Manduca, antigo jogador do Benfica e atualmente agente FIFA residente em Itália, deixa o aviso aos encarnados para o jogo de terça-feira: o Inter de Milão “tem o plantel mais forte” da Serie A e está melhor do que na época passada, em que chegou à final da Liga dos Campeões.

“Em termos de plantel, o Inter é a equipa mais forte em Itália. Tem alguns altos e baixos, mas tem tanta qualidade individual que pode decidir um jogo mesmo sem jogar muito bem. Começou bem o campeonato italiano e tem tudo para continuar assim até ao final”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Manduca fala de uma equipa “tipicamente italiana”, que se apresenta sempre “muito compacta” e vence pela capacidade dos jogadores que tem, em particular o avançado argentino Lautaro Martínez.

“Ele e Thuram encaixaram muito bem. É o jogador que dá dinâmica do meio-campo para a frente, com mobilidade e que, sendo também um criador, finaliza muito bem. Está num momento fantástico”, alerta o antigo jogador brasileiro, nestas declarações à Renascença.

O Inter de Milão lidera o campeonato italiano com 15 pontos, os mesmo do rival AC Milan, e vem de goleada, por 4-0, em casa da Salernitana, do treinador português Paulo Sousa.

O Benfica defronta o clube de Milão na terça-feira, a partir das 20h00, no San Siro. O jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões tem relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.