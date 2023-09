Schmidt. “Merecemos ganhar e foi importante”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, reconhece que o jogo “não foi fácil”, mas ao intervalo conseguiu melhorar o rendimento da sua equipa e garantir o triunfo sobre o FC Porto.

“Ao intervalo disse que tínhamos de jogar mais à Benfica, aumentar a intensidade nas disputas, nos movimentos, nos lances ofensivos, podíamos fazer melhor e fizemos melhor. A segunda parte foi diferente, não era tarefa fácil ante o FC Porto, que continuou perigoso com contra-ataques, bolas longas, mas a equipa mostrou boa concentração, disciplina e também a paciência necessária para esperar pelo momento decisivo. Metemos o FC Porto sobre pressão, criámos chances, marcámos o golo, creio que merecemos ganhar e foi importante”.

Em declarações à Btv, o técnico encarnado explicou a decisão de fazer coincidir David Neres e Di María no onze.

“Jogamos sempre futebol ofensivo, é sempre uma questão de equilíbrio e o David [Neres] esteve muito bem com o Portimonense no outro fim de semana, está em boa forma, bem fisicamente, e mereceu jogar de início hoje. Os jogadores da frente trabalharam muito, estão conectados, não é um problema jogar com os dois, mas com outros também jogamos bem e tudo é possível”.

Os encarnados conquistaram os três pontos e isso foi importante, considerou Roger Schmidt.

“Significa muito o resultado, podemos ganhar pontos no confronto direto pelo Campeonato, Sporting e Sp. Braga também querem ganhar e se lhes ganharmos os jogos. É importante ganhar a rivais diretos”, acrescentou.

O Benfica venceu o FC Porto, por 1-0, com golo de Di Maria.