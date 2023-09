Schmidt. "Podia ter sido mais fácil"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera que a sua equipa fez uma boa exibição em Vizela, apesar de ter desperdiçado muitas oportunidades.

"Jogámos um bom jogo, bem com bola, na pressão, não permitimos nada ao adversário. Criámos muitas chances, mas só marcámos dois golos. Podíamos ter marcado mais. E o futebol às vezes é assim. Aparece uma situação, um cruzamento, um penálti e o adversário acredita de novo. Tivemos oportunidades para fazer o terceiro e quarto golos, mas se não marcas tens de lutar até ao fim”, referiu.

O técnico dos encarnados acrescenta: “Acho que não há dúvidas de que merecemos vencer. Mas podia ter sido mais fácil".

Em declarações à Sporttv, Schmidt considera que “fizemos um jogo de topo. Hoje fiquei muito contente pela performance e pela atitude”.

Sobre a estreia de Trubin na baliza encarnada, o treinador da equipa da Luz recorda: "Sabíamos que era um bom guarda-redes. Demos semanas para se habituar aos colegas, para ganhar confiança, para estar em boa forma, a trabalhar com os nossos treinadores. O Samu esteve bem. Temos uma boa situação com os guarda-redes. Mas para o Trubin era importante jogar, pois quando jogas és parte do clube”.

O Benfica venceu o Vizela, por 2-1, com golos de Musa e Di Maria.