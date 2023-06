Cher Ndour deixa Benfica e assina pelo PSG

Cher Ndour está muito próximo de ser reforço do Paris Saint-Germain, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O médio italiano de 18 anos não vai renovar contrato com o Benfica e deixará o clube a custo zero. Segundo a publicação, o PSG venceu a concorrência de vários clubes ingleses e assegura a contratação do jovem.

Ndour esteve três temporadas no Benfica, depois de se transferir da formação da Atalanta para os sub-19 das águias, em 2020.

Esta temporada, Ndour sagrou-se campeão nacional por ter feito um jogo pela equipa principal, frente ao Vitória de Guimarães, em março.