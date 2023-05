Ristic pode ganhar o lugar ao sucessor de Grimaldo

Álvaro Magalhães considera que Mihailo Ristic parte em vantagem em relação a qualquer lateral-esquerdo que o Benfica contrate para colmatar a saída de Grimaldo.

Em declarações a Bola Branca, o antigo defesa das águias sustenta que o sérvio pode "partir na frente" para a nova temporada, numa altura em que o húngaro Milos Kerkez, do AZ Alkmaar, está a ser apontado ao Benfica.

"Pode, porque já conhece o novo treinador, o clube. Tem vantagens. E, este ano, se iniciar a época a titular pode vir a ser um bom lateral esquerdo. Até porque ele mostrou isso na sua seleção, a Sérvia", afirma Álvaro, que define o perfil do potencial dono da posição:

"Tem de ser um lateral que em primeiro lugar defenda, mas faça igualmente desequilíbrios quando ataca."

Nome de peso para render Grimaldo

Para 2023/24, o Benfica, e a sua SAD - com "Rui Costa, Lourenço Coelho e outros" -, deverá procurar reforçar-se com um nome de peso, justifica Álvaro.

Entretanto, para trás, ficaram oito épocas de Grimaldo de águia ao peito.

"Já faz parte do passado, foi um belíssimo jogador, ganhou títulos e dedspediu-se com um título. Agora, há que procurar um bom lateral-esquerdo, porque é uma posição específica. O Benfica, sendo um clube de topo, tem de ter um lateral ao nível da sua grandeza", finaliza o atual treinador.

Mihailo Ristic, de 27 anos, chegou ao Benfica no verão passado, a custo zero, após terminar contrato com o Montpellier. Na primeira época na Luz, o internacional sérvio somou um golo e uma assistência em dez jogos.