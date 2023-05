Rui Costa não garante Otamendi e Gonçalo Ramos na próxima época

Rui Costa, presidente do Benfica, não garantiu a renovação do capitão Otamendi e a continuidade de Gonçalo Ramos na próxima época.

Em declarações no jantar privado de celebração do título nacional, no Convento do Beato, em Lisboa, o dirigente encarnado remete as decisões para o futuro próximo.

"Os adeptos irão saber tudo em tempo oportuno, que será em breve. Hoje ainda é para festejar o 38", disse.

Rui Costa acredita que o clube foi um justo campeão e foi confrontado com a opinião de Sérgio Conceição, um antigo colega de equipa da seleção nacional, que afirmou que o Porto foi mais forte.

"Neste clube ganha-se pelo Benfica, não é contra ninguém e não é preciso falar de outras coisas. Acho que fomos campeões com todo o mérito. Respeito as opiniões de toda a gente, mas aqui ganhamos pelo Benfica", atira.

Otamendi, de 35 anos, está em final de contrato com o Benfica, depois de três anos de ligação. O central argentino, campeão do mundo, apontou dois golos em 46 jogos disputados esta temporada.

Já Gonçalo Ramos acumula pretendentes lá fora. O internacional português de 21 anos apontou 27 golos e cinco assistências em 47 jogos. Tem contrato por apenas mais duas épocas e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.