“Fica, fica”, pedidos para que Otamendi renove contrato com o Benfica

Os capitães do Benfica, Otamendi e João Mário, falaram aos milhares de adeptos dos encarnados no Marquês de Pombal. Capitão, em final de contrato, teve direito a pedido especial.

O defesa argentino foi o primeiro a tomar a palavra: “Quero agradecer a todos, era o título que mais desejava desde que cheguei ao Benfica, e todos juntos conseguimos conquistar o 38, que era o desejo de todos nós e de todos vocês”, disse.

Otamendi acrescentou: “É algo único e inexplicável este ambiente e estamos mais do que agradecidos pelo vosso apoio”.

O discurso do capitão acabou por ser interrompido pelos pedidos dos adeptos: “Fica, fica, fica…”. De recordar que Otamendi está em fim de contrato com a equipa da Luz. Jogador não respondeu, mas sorriu. Continua a dúvida sobre a permanência do internacional argentino.

Depois de Otamendi, falou o sub-capitão João Mário: “Quero agradecer-vos o vosso apoio, é realmente incrível a força que o Benfica tem. É especial este 38, vamos desfrutar e para o ano há mais, se Deus quiser”.

O Benfica derrotou o Santa Clara, por 3-0, e conquistou o 38-º título de campeão nacional.