Carlos Vinícius: “Não há hipótese, é vitória e título para o Benfica"

O antigo jogador do Benfica, melhor marcador do campeonato na época 2019/20, manifesta também felicidade por Roger Schmidt, que foi seu treinador no PSV, na temporada passada.

“Não há hipótese, [no jogo com o Santa Clara] é vitória e título. Tenho essa convicção. É um jogo em casa, pelo título e contra uma equipa que já desceu de divisão. Sei que todos eles estão com essa convicção e essa fé de que não há outro caminho", sustente o avançado brasileiro atualmente no Fulham.

Carlos Vinícius não tem dúvidas sobre o desfecho do campeonato e, em entrevista à Renascença , antecipa a festa do Benfica.

Há outro laços de amizade que mantém com jogadores que foram seus companheiros na Luz e o único lamento que tem é "não ter sentido a experiência do calor do Marquês". Vinícius não foi campeão pelo Benfica, mas está "a torcer por eles". "Tenho lá muito amigos e estou sempre em contacto com eles. É um clube de que eu gosto muito, que está no meu coração e não há nada melhor do que o Benfica campeão", argumenta o jogador que em Portugal também passou por Rio Ave e Real SC.

Nesta entrevista a Bola Branca, o ponta de lança brasileiro dá ainda destaque a Gonçalo Ramos, que joga na sua posição que "provou que é um goleador nato". “Já é uma realidade. Todas as competições onde jogou, marcou, até Liga dos Campeões e Campeonato do Mundo. Esperemos que marque agora no último jogo, para terminar como começou, em grande", deseja.