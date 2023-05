Benfica tirou "o máximo rendimento desportivo de Grimaldo"

Veja também:

O Benfica não conseguiu rendimento financeiro direto com a saída de Álex Grimaldo, mas tirou "o máximo desportivamente".

O lateral-esquerdo espanhol já foi anunciado como reforço do Bayer Leverkusen e deixará o clube encarnado depois de sete temporadas e meia. Em fim de contrato, não deixará qualquer lucro com uma venda, mas Luís Mendes, vice-presidente das águias, destaca o percurso desportivo do jogador.

"Momentos foram bem geridos, tiramos o máximo rendimento desportivo do atleta. Não conseguimos tirar rentabilidade económica, mas tiramos indiretamente pelo contributo que deu. Temos a cabeça tranquila porque tiramos o máximo rendimento desportivo, que é o mais importante", atira, em declarações na 2.ª Conferência Bola Branca.

O projeto das águias continuará a ser "investir no talento".

"Contratar bem também é rentável, mas o projeto do Benfica passa sempre por investir no talento. A academia do Seixal é fundamental para o equilíbrio financeiro do Benfica a longo prazo", atira.