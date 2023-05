PSP diz que Benfica não tem plano para festejos do título este fim-de-semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirma que o Benfica não tem qualquer evento preparado para celebrar o título de campeão este fim-de-semana, algo que pode acontecer no sábado e no domingo.

As águias podem confirmar o título se o FC Porto perder em Famalicão, já neste sábado, ou caso vençam em casa do Sporting, independentemente do resultado dos dragões. Ainda assim e apesar de existirem duas vias para o título, a PSP alega que o Benfica nada tem preparado.

"Do que sabemos até ao momento, não há festejos oficiais. Quando dizemos oficiais, dizemos que o Benfica não tem programado para este fim de semana o festejo oficial. Se acontecer, a Polícia de Segurança Pública dará as melhores sugestões para que aconteça um festejo seguro, mas oficialmente não está previsto", afirmou Francisco Alves, do Comando Metropolitano de Lisboa.

A polícia está preparada para controlar os festejos que acontecerão caso o Benfica seja campeão: "Está preparado um plano que abrange todo o fim-de-semana, sabendo que existe a possibilidade de surgirem manifestações espontâneas de adeptos. Os adeptos do clube vencedor poderão querer celebrar e ir para a rua".

"Para essa movimentação de adeptos espontânea e, repito, não oficial, obviamente que a Polícia de Segurança Pública terá um dispositivo em toda a cidade de Lisboa preparado para essa espontaneidade", disse.

Em relação ao encontro no Estádio José Alvalade, no domingo, às 20h30, Francisco Alves lembrou que se trata "de um jogo de "risco elevado", em que são esperados cerca de 45.000 espetadores.

"Sabemos que é um evento desportivo considerado um dérbi histórico, de uma competição que se encontra numa fase decisiva", disse o intendente da PSP, apelando à colaboração dos adeptos.

"Pedimos aos adeptos do Benfica que queiram concentrar-se no Estádio da Luz, que o façam até às 16h30, para que às 17h00 possa ser iniciado o habitual acompanhamento apeado", afirmou o intendente.