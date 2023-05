Rui Vitória acredita no Benfica campeão. "Agora ninguém vai deixar fugir a oportunidade"

Rui Vitória acredita que o Benfica já não vai deixar escapar o título de campeão nacional. A uma vitória de confirmar o título, com duas jornadas por disputar, as águias podem até já festejar no domingo no dérbi frente ao Sporting, em Alvalade.

O treinador de 53 anos, atual selecionador do Egito, foi duas vezes campeão nacional pelas águias, e acredita que falta apenas "assinar por baixo" no título.

"É dizer que é preciso assinar por baixo todo o trabalho feito para trás. Agora ninguém vai deixar fugir a oportunidade, há duas ou três semanas a ansiedade estaria no topo, mas agora já não tanto. É uma ansiedade positiva à espera que as coisas aconteçam. No futebol não há resultados antecipados, mas estou em crer que o Benfica tem todas as condições para ser campeão", disse.

O experiente treinador reconhece que as águias fizeram "uma época de alto nível", apesar de um sobressalto na reta final da temporada.

"Agora na parte final houve um período em que as coisas podiam não ter corrido tão bem, mas estão todos de parabéns porque foi uma campanha muito forte", atira.

O Benfica vive um bom momento, mas Rui Vitória explica que os dérbis têm uma vida própria, que por vezes foge aos momentos das equipas.

"O dérbi tem sempre uma realidade diferente, por muito que possamos estar a fazer uma boa época, as coisas podem sempre alterar-se. São duas equipas muito boas, Benfica está numa situação muito favorável, desejo que seja um bom jogo, de qualidade. E acho que vai ser. Será sempre no "red line", é assim que tem de ser vivido. Que ganhe o melhor", espera.

João Neves "fora do normal" e saída "normal" de Grimaldo

João Neves, médio de apenas 18 anos, é a revelação da reta final de época do Benfica. Titular nos últimos quatro jogos seguidos, o médio já impressionou Rui Vitória.

"É uma coisa fora do normal um jovem com 18 anos chegar ali e parecer que está ali já há dois ou três anos. Fico muito contente, acho que é uma aposta que tem de ser feita, se os clubes não a fazem estão no caminho errado. É uma capacidade de rentabilizar, é incontornável. Temos qualidade, há que dar oportunidade aos jovens", atira.

Álex Grimaldo está de saída do Benfica, já anunciado como reforço do Bayer Leverkusen. O antigo treinador do espanhol encara a situação com naturalidade.

"Para nós treinadores nada disto é estranho. Não gosto muito de falar disto porque não temos noção de todas as variáveis. São coisas que se despoletam e ninguém está à espera, por vezes. Pode sair uma notícia e se calhar é melhor resolver já o problema. Não vejo nada de extraordinário, acontece muitas vezes sem sabermos, outras vezes propositadamente. É a realidade do futebol, vejo com normalidade", termina.