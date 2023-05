Benfiquistas do Algarve preparados para “forte mobilização” em Portimão

António Fernandes, presidente da casa do Benfica de Faro, antecipa “forte mobilização” dos benfiquistas do Algarve para a visita dos encarnados ao Portimonense, na antepenúltima jornada da I Liga.

Com o título de campeão nacional na mira, o dirigente garante uma verdadeira “loucura à Benfica, no bom sentido”, e um acompanhamento do autocarro encarnado, à chegada a Portimão, por “vários automóveis”.

“Vai haver mobilização para acompanharmos o Benfica do hotel a Portimão e para dar uma grande receção à chegada ao estádio. Penso que até que vai ficar muita gente a ouvir os gritos cá fora”, descreve, a Bola Branca.

Fora do estádio porque, de acordo com António Fernandes, a “grande esperança” dos adeptos benfiquistas já levou a “muita procura por bilhetes”.

“Já recebi diversas chamadas de adeptos algarvios a pedir a hipótese de adquirir bilhete para ir ver o jogo a Portimão. Está tudo muito ansioso pelo jogo de sábado”, explica, em declarações à Renascença.

O Benfica visita o Portimonense, em jogo da jornada 32, no próximo sábado, às 18H00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.