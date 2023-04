Trio em risco para o Braga não preocupa Schmidt. "Temos bons substitutos para todas as posições"

Roger Schmidt desvaloriza o facto de Otamendi, António Silva e Grimaldo estarem em risco para a receção do Benfica ao Sporting de Braga, a 6 de maio, pois confia nos jogadores que poderão substituí-los.

Os três defesas falharão o jogo da jornada 31, no Estádio da Luz, se virem cartão amarelo frente ao Gil Vicente, no sábado, para a ronda anterior. O treinador do Benfica não revela se rodará a equipa em Barcelos ou se arriscará ficar sem três titulares para o jogo grande com o Braga.

"Veremos. Sei que estão em risco, mas neste momento estamos focados no jogo de amanhã [sábado, Gil Vicente]. Mihailo Ristic está de volta, por isso temos bons substitutos para todas as posições. Morato e Lucas Veríssimo estão em grande forma, a treinar a grande nível, e não tenho quaisquer dúvidas da sua qualidade. Se tivermos de substituir um jogador por causa de uma suspensão, fá-lo-emos sem hesitação. Confio em todos os meus jogadores", assegura o técnico alemão.

Schmidt não levanta, por isso, o véu sobre a utilização de Otamendi, António Silva e Grimaldo frente ao Gil Vicente: "Veremos que decisões tomo para [sábado] e que jogadores estarão disponíveis para o Braga."

O Gil Vicente-Benfica está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Encontro com arbitragem de Fábio Veríssimo, e relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.