Benfica é o Arsenal português? "Seja onde for, é preciso muitos pontos para se ser campeão"

Roger Schmidt recusa comparar o Benfica ao Arsenal, contudo, assume que, para se ser campeão, seja em que campeonato for, é preciso somar muitos pontos e manter o nível durante a maratona de jornadas.

O Benfica começou muito forte, construiu uma vantagem folgada - dez pontos -, no entanto, uma série de maus resultados colocou a conquista do título em causa. Os encarnados já só têm quatro pontos de avanço para o FC Porto. Uma situação parecida com a do Arsenal em Inglaterra.

Questionado sobre as semelhanças entre Benfica e Arsenal, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Schmidt afirma que "é muito difícil comparar equipas e ligas" e mostra-se confiante para a reta final.

"O Arsenal teve uma temporada muito boa até há alguns jogos. O que digo sempre é que um campeonato são 34 jornadas, 38 na Premier League, e o que é decisivo é estar continuamente ao melhor nível, estar em boa forma em todas as fases da temporada, para conquistares muitos pontos. Seja onde for, precisas de muitos pontos para ser campeão", vinca.

Calendário difícil, mas o Benfica só depende de si

Na opinião de Schmidt, as equipas têm de mostrar "força e energia" até ao final. Apesar da situação delicada do Arsenal, que lidera com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City mas tem dois jogos a mais, o técnico alemão assinala que "ainda tudo é possível".

Na corrida ao título de campeão nacional, o Benfica tem "um calendário muito difícil": visita o Gil Vicente, recebe o Braga, o Portimonense e o Santa Clara, e visita o Sporting. Tudo com o FC Porto à espreita.

Schmidt não se deixa afetar por isso, pois os encarnados continuam a depender só de si. Ainda assim, admite que não será fácil:

"Está tudo nas nossas mãos. Não é fácil ser campeão, os nossos jogos são difíceis. Claramente não é fácil tornarmo-nos campeões."

Roger Schmidt fazia a antevisão do Gil Vicente-Benfica, jogo da jornada 30 do campeonato, marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Encontro com arbitragem de Fábio Veríssimo, e relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.