Schmidt "Faltam cinco jogos, temos de ganhar quatro"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, estava feliz com o regresso aos triunfos no campeonato, mas lamenta as oportunidades desperdiçadas.

“Estamos muito felizes. O sentimento de ganhar é bom. A nossa equipa demonstrou uma excelente atitude e muita qualidade. Jogámos um bom futebol, mas penso que poderíamos ter facilitado a nossa própria vida, marcando mais e mais cedo”, disse.

Em declarações à Btv, o técnico encarnado acrescentou: “Acabámos por marcar um e quando não marcamos um segundo golo, há que permanecer concentrados e manter a disciplina. Não demos oportunidades ao adversário e é uma vitória completamente merecida no final de uma semana complicada”.

“Todas as vitórias são muito importantes, porque são todas cruciais. Faltam cinco jogos e temos de ganhar quatro deles”, referiu.

O Benfica venceu o Estoril, por 1-0, com golo de Otamendi, e regressou aos triunfos no campeonato. Os encarnados recuperam os quatro pontos de vantagem na I Liga.