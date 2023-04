Rui Costa: "Benfica vai lutar até ao último segundo"

Rui Costa anuncia um Benfica "a lutar até ao último segundo" em Milão, frente ao Inter, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os italianos entram com uma vantagem de dois golos, conquistada na Luz, mas o presidente encarnado garante que "não vamos atirar a toalha ao chão".

"Vamos com um resultado negativo, o primeiro ao fim de 13 jogos na Liga dos Campeões, com 10 vitórias e dois empates, algo inédito no clube. É um resultado pesado, pelo que aconteceu em campo [na 1.ª mão], mas é nossa obrigação lutar até ao último segundo e é o que vamos fazer", assegura, em declarações aos jornalistas, na Portela, antes da partida da equipa para Itália.

O Benfica está no pior momento da época, a nível de resultados, com três derrotas consecutivas, e no campeonato tem agora o FC Porto a quatro pontos de distância e o Braga a seis. Rui Costa avalia a situação e declara que "nada disto pode abalar o que foi feito durante nove meses e meio".

"Fizemos nove meses e meio brilhantes. Passámos por momentos melhores do que estes últimos dias, mas não podemos esquecer isso. Estou certo daquilo que temos no balneário. A época vai acabar bem", confia.

O Benfica joga pela conquista do 38.º título de campeão nacional da sua história e está na frente da I Liga, a seis jornadas do final. Na Liga dos Campeões tem de recuperar de uma desvantagem de dois golos, frente ao Inter, em Milão.

O Inter-Benfica, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Champions, realiza-se esta quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.