Roger Schmidt: "Florentino e Grimaldo mereciam estar nas seleções"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, acredita que Florentino Luís e Grimaldo poderiam ter sido convocados para as respetivas seleções nacionais. No entanto, respeita as decisões dos selecionador.

"O Florentino e outros como o Grimaldo mereciam estar nomeados para a seleção nacional, mas temos de respeitar as decisões dos treinadores, que têm muitas opções e têm de ver a melhor abordagem e equilíbrio para as equipas", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico alemão considera, no entanto, que Florentino será chamado eventualmente se continuar a jogar da mesma maneira.

"O Florentino está muito bem e ele ainda é muito jovem. Se continuar assim, neste nível, vai ficar ainda mais experiente e será uma opção para a seleção nacional", termina.

Florentino ficou de fora, apesar de ser titular das águias durante a época toda. Roberto Martínez, o novo selecionador português, elogiou o médio do Benfica.

"Temos muitos jogadores com qualidade para estar na seleção. Este estágio é um ponto de partida. Preciso de criar um ambiente competitivo. O Florentino, o Pedro Gonçalves, são jogadores muito importantes, fazem parte da seleção", afirma.