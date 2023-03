Grimaldo novamente eleito melhor defesa do mês

Alejandro Grimaldo, lateral do Benfica, foi eleito o melhor defesa do mês de fevereiro da I Liga, ao reunir a preferência dos treinadores do campeonato.



O defesa espanhol repete a distinção de dezembro/janeiro e atravessa um dos melhores momentos da carreira. Nos três jogos disputados em fevereiro, Grimaldo somou uma assistência.

Grimaldo, de 27 anos, está em final de contrato com o Benfica, clube que representa há oito temporadas. Esta temporada, soma cinco golos e 11 assistências em 42 jogos disputados.

O espanhol superou a concorrência do colega de equipa, António Silva, e de Tomás Araújo (emprestago pelas águias ao Gil Vicente), que reuniram 13,49% das preferências.