Roger Schmidt: "Chiquinho é bom exemplo do que se pode alcançar com boa atitude"

Roger Schmidt enaltece a atitude de Chiquinho, que soube esperar por uma oportunidade no onze do Benfica sem perder o compromisso.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador do Benfica sublinha que o médio "já confirmou" que tem qualidade para ser titular, "com muito boas exibições esta época", especialmente nos últimos jogos, em que passou a ocupar a posição "8", que era de Enzo Fernández.

"Esteve muito bem. Mostrou todas as qualidades de que precisamos nesta posição com e sem bola. Tem de manter a forma, mas estou muito feliz com as exibições dele. Ele é um jogador muito positivo no treino. Mesmo quando não estava a ter muitos minutos, treinava a grande nível e, agora, está a ter a devida recompensa", assinala o treinador alemão.

Schmidt considera que Chiquinho "cresceu muito" esta época, mais ainda desde que assumiu uma posição nova, e ensinou uma importante lição: "É um exemplo muito bom do que podes alcançar com boa atitude."

Chiquinho, de 27 anos, leva um golo e três assistências em 26 jogos pelo Benfica, esta época. O médio tem contrato com o Benfica até 2024.