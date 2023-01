"Chelsea pode ser sancionado, se Benfica fizer queixa à FIFA"

Lúcio Miguel Correia considera que o Chelsea pode sofrer sanções, pelo comportamento do seus dirigentes na negociação com o Benfica, por Enzo Fernández. Em entrevista à Renascença, professor de Direito do Desporto esclarece que "os regulamentos da FIFA não permitem que os jogadores sejam abordados por clubes pelos quais não estão vinculados. Para isso existem os empresários do jogadores".

"Há algumas sanções ou multas que podem ser aplicadas, mas não me parece que seja caso disso, a não ser que o Benfica fizesse queixa do Chelsea", acrescenta.

Lúcio Miguel Correia critica, por outro lado, a atitude do jogador, que "dá alguns sinais de que as regras não se aplicam a si". Ao viajar para a Argentina para a passagem do ano, numa violação dos regulamentos do clube, dá a entender que "não está muito interessando em cumprir".

O Benfica, como sublinhou Roger Schmidt, não pretende transferir Enzo Fernández e só o liberta pelo valor da cláusula de rescisão, 120 milhões de euros. O treinador alemão explicou que o clube interessado, sem citar o Chelsea, deu a entender que pagaria o valor da cláusula. Mais tarde, no entanto, recuou e procurou negociar o valor.

Lúcio Correia observa que "Enzo não sai valorizado" deste processo e destaca que "o Benfica tem tido muita paciência e contemplação porque é um ativo importante para a SAD".

O médio argentino, campeão do mundo e eleito melhor jovem do torneio que decorreu no Qatar, foi contratado ao River Plate no verão. O Chelsea está interessado em contratar o jogador já em janeiro. Terá oferecido 90 milhões de euros e incluído três jogadores no negócio.