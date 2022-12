António Simões vê Benfica “sem margem para erro” em Braga

António Simões avisa que o Benfica não tem margem de erro na visita ao Sporting de Braga, face ao momento positivo dos rivais.

O antigo avançado espera que o Braga-Benfica da jornada 14 do campeonato “corresponda às expectativas”. É um “teste para ambos”, mas sobretudo para o Benfica, porque “joga fora e contra um adversário de valor”. FC Porto e Sporting retomaram o campeonato com vitórias “convincentes”, pelo que as águias partem pressionadas para a Pedreira e sem “margem para erro, mesmo com a distância na tabela”.

“Não é para aí que se deve olhar, porque isso pode gerar alguma descontração. Para mantermos a distância, temos de jogar bem e estar bem, até porque os outros já entraram bem e parece que nada os afetou. As vitórias convincentes de FC Porto e Sporting são um acrescento de responsabilidade. O Benfica já demonstrou que tem qualidade e este jogo deve ser um motivo de grande autoestima, para que jogue bem e ganhe”, salienta o antigo internacional português, em entrevista a Bola Branca.

Continuidade de Enzo "depende de boas vontades"



Enzo Fernández continua a ser o homem do momento na Luz. António Simões não é imune ao encanto do argentino e, à semelhança de muitos benfiquistas, espera que o médio no Benfica fique até ao final da época.

Algo que, assume Simões, “vai depender da vontade do jogador”.

“Acho que é possível falar com ele e convencê-lo a ir embora apenas no final da época, com a promessa de que vai efetivamente sair. Depende de boas vontades, mas oxalá ele perceba que queremos que ele fique mais tempo, porque gostamos dele”, explica, em entrevista à Renascença.

