Jaime Cancella de Abreu. Enzo pode estar “tentado a ficar” no Benfica até ao final da época

Os benfiquistas querem a continuidade de Enzo Fernández e expressaram essa vontade com uma tarja na rotunda Cosme Damião, junto ao estádio da Luz, onde se lia: "Enzo, fica. Serás campeão europeu". Jaime Cancella de Abreu, conhecido adepto encarnado, partilha o sentimento e confia no presidente Rui Costa para gerir o processo.



“O Benfica mudou o paradigma com Rui Costa, o projeto desportivo está acima do financeiro. Enzo faz parte desse projeto. 120 milhões [valor da cláusula de rescisão] é uma brutalidade, mas o processo está a ser bem conduzido”, diz, em Bola Branca.

Para Jaime Cancella de Abreu, é claro que um grande clube europeu pode “oferecer-lhe cinco ou seis vezes mais do que ele ganha aqui” e “há coisas que são irrecusáveis”, mas o jogador já mostrou lealdade no passado, ainda na Argentina.

"Não quis vir para o Benfica sem terminar a participação com o River Plate na Libertadores. Tinha uma relação com o clube que, admito, pode não ter com o Benfica, mas pode existir uma tentação de ficar cá, acreditando que o Benfica pode chegar longe na Champions”, lembra, em declarações à Renascença.

Apesar dos receios da possível saída do jovem argentino, algo preocupa ainda mais Jaime Cancella de Abreu: o que será feito ao dinheiro de uma venda.

“Se ele for vendido por valor da dimensão que se falam, a minha preocupação é como é que o Benfica vai buscar três ou quatro jogadores, em janeiro, que tornem a equipa mais forte. Essa é que deve ser a preocupação do adepto”, sublinha.

Quando à esperança, expressa na tarja colocada pelo adeptos na Luz, de voltar a ver um Benfica campeão europeu, Cancella de Abreu acredita que o clube já esteve mais longe. “Há dois anos era um sonho em que ninguém acreditava. Se o Benfica mantiver o mesmo rendimento, não é uma impossibilidade”, afirma.

Para o jogo contra o Sp. Braga, de sexta-feira, Cancella de Abreu espera trazer os três pontos, mas não mudaria muito ao que viu da equipa no empate com o Moreirense, que atirou as águias para fora da Taça da Liga.

“A expectativa estava centrada em Moreira de Cónegos e, sinceramente, gostei do que vi. Não gostei do resultado, mas os bons sinais da primeira metade da época estavam lá. Para Braga prevejo um Benfica na mesma linha, com a mesma capacidade, mas mais concretizador”, referiu.