Benfica derrota Rosengard na Liga dos Campeões

O Benfica derrotou as campeãs suecas, por 1-0, e conseguiu a primeira vitória desta época na Liga dos Campeões feminina.

O único golo da partida contra o Rosengard foi apontado por Cloé Lacasse, ainda na primeira parte, aos 23 minutos, após jogada individual da internacional canadiana.

As encarnadas dominaram a maior parte da partida no Benfica Campus e falharam uma série de boas ocasiões.

As comandadas de Filipa Patão vinham de duas derrotas na fase de grupos, contra FC Barcelona (0-9) e Bayern Munique (2-3).

De recordar que, já na época passada, o Benfica tinha derrotado o campeão sueco, na altura o Hacken.

No outro jogo do grupo D, o FC Barcelona derrotou o Bayern Munique, por 3-0, e lidera o grupo com 9 pontos.