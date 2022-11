Chegar à pausa para o Mundial invicto dará "grande dose de confiança" ao Benfica

João Alves sublinha a importância de o Benfica chegar à pausa para o Mundial com uma vantagem de oito pontos sobre o FC Porto, no campeonato, e com o objetivo da conquista da Taça de Portugal intacto.

"É muito importante, primeiro de tudo, porque significa que o Benfica continuaria em frente na Taça de Portugal e no que respeita, também, à manutenção da invencibilidade", salienta o treinador e antigo jogador do Benfica, em entrevista a Bola Branca, numa antevisão da visita ao Estoril, a contar para a quarta eliminatória da "prova rainha".

João Alves também espera que o Benfica mantenha os oito pontos de avanço sobre o FC Porto no campeonato, algo que "vai permitir, durante o Mundial, continuar a trabalhar com uma grande dose de confiança".

Benfica favorito no Estoril, mas "não há dois jogos iguais"

Esta é a segunda vez em poucos dias que o Benfica defronta o Estoril. No domingo, para o campeonato, goleou por 5-1. No entanto, avisa que "não há dois jogos iguais, nem jogos antecipadamente ganhos", pelo que a equipa de Roger Schmidt não poderá facilitar na segunda visita.

João Alves antevê um Benfica de novo favorito, apesar de, no encontro para o campeonato, Nélson Veríssimo ter deixado indicadores de que, a determinado momento, começou a pensar no jogo da Taça de Portugal.

"Houve um ou outro jogador que, mal o jogo começou a ficar definido, pareceu-me que o seu treinador [Veríssimo] os retirou, possivelmente, para evitar amarelos ou para os poupar em termos físicos. Foi uma coisa mais evidente. Agora, de resto, os valores são tão diferentes entre as duas equipas que se perspetiva que o Benfica ganhe o jogo, porque está num momento de forma muito bom", admite o antigo jogador.

Benfica e Estoril Praia defrontam-se na quarta-feira, às 20h45, no Estádio António Coimbra da Mota. O jogo da quarta eliminatória terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.