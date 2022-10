"Estamos confiantes, porque estamos numa boa posição"

Os encarnados chegaram moralizados ao encontro com os italianos, depois do triunfo no clássico com o FC Porto, e Vlachodimos reconhece a "boa forma" da equipa.

Se vencer a Juventus, o Benfica garante, automaticamente, o apuramento para os oitavos de final da Champions. Se empatar e o Maccabi Haifa não vencer o PSG também assegura a qualificação. "Temos uma boa oportunidade amanhã [terça-feira], porque a merecemos", sublinha o guarda-redes.

O Benfica-Juventus, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta terça-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.