Benfica prepara renovação de Rafa Silva

O Benfica pretende renovar contrato com Rafa Silva e já encetou contactos nesse sentido, avança, esta terça-feira, o jornal "O Jogo".

O extremo português, de 29 anos, termina contrato em junho de 2024, no final da próxima temporada. Com a intenção de premiar o bom momento de forma de Rafa e de não arriscar deixá-lo fugir, o Benfica já entrou em contacto com o agente e o representante do avançado.

O plano, revela "O Jogo", é renovar o contrato de Rafa por, pelo menos, mais dois anos, ou seja, no mínimo até ao final junho de 2026.

Contratado ao Sporting de Braga no verão de 2016, por 16 milhões de euros, Rafa está a viver um bom arranque de época no Benfica. Leva seis golos e quatro assistências em 16 jogos disputados até agora.

Com um total de 64 golos e 55 assistências em 243 jogos na Luz, Rafa ajudou o Benfica a conquistar dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Também venceu o Europeu, em 2016, e a Liga das Nações, em 2019, pela seleção nacional, à qual renunciou em setembro.