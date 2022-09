Benfica tenta confirmar apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica tenta, esta quarta-feira, confirmar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, pela segunda temporada consecutiva. O último obstáculo é o Rangers, da Escócia.

As encarnadas venceram o jogo da primeira mão, em Glasgow, por 3-2. Um resultado que deixa a eliminatória da segunda ronda do "play-off" em aberto, especialmente agora que os golos fora não são mais valiosos.

Na temporada passada, o Benfica chegou pela primeira vez à fase de grupos da Champions. Ficou no terceiro lugar, com quatro pontos atrás de Lyon (15) e Bayern de Munique (13), mas à frente das suecas do Hacken (3). As francesas viriam a sagrar-se campeãs europeias.

No Benfica Campus, no Seixal, o atual líder da Liga portuguesa (em igualdade pontual com Sporting, Sporting de Braga e Lank Vilaverdense, mas com melhor diferença de golos) tenta confirmar o favoritismo frente ao campeão escocês, cuja mera presença na Liga dos Campeões já foi uma surpresa - o cliente habitual na Europa é o Glasgow City.

Tal como no jogo no Ibrox, embora por razões diferentes (na altura foi devido à participação da internacional portuguesa na Gala das Quinas), Filipa Patão não poderá contar com Kika Nazareth, que recupera de lesão.

A segunda participação da história do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões depende da receção ao Rangers, marcada para as 19h30. Jogo com informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.