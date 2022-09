Messi deixa elogios a Enzo Fernandez. "É um jogador muito inteligente"

O médio argentino do Benfica Enzo Fernandéz fez a sua estreia pela seleção principal da Argentina durante a madrugada deste sábado e recebeu rasgados elogios do capitão, Lionel Messi, após o jogo.

A albiceleste venceu por 3-0 o particular frente às Honduras, em Miami, e Enzo entrou ao minuto 64 e, cinco minutos depois, recuperou a bola que terminou no bis de Messi e no 3-0 final. O argentina atirou ainda uma bola aos ferros no seu único remate durante o jogo e completou todos os 37 passes que tentou.

No final, Messi, que marcou dois dos golos da Argentina, deixou elogios ao benfiquista e a Thiago Almada, que também fez a sua estreia pela seleção.



"São dois miúdos que já conhecíamos, ambos com muito futuro. O Thiago Almada é um jogador muito rápido, muito bom no um contra um. E o Enzo é um jogador com muita personalidade, com bom pé, muito inteligente. São ambos muito bons."