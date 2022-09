Estrela espera receber Benfica na Reboleira

Por motivos burocráticos, o Estrela ainda não pode jogar no seu estádio e, esta época, já jogou em três casas emprestadas: Municipal de Leiria, Centro de Estágios do Benfica e Estádio Municipal de Rio Maior.

Daniel Kenedy, antigo jogador de Benfica e Estrela, atual diretor do clube da Amadora, espera que o jogo entre as duas equipas, da 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, se realize na Reboleira.

"É sempre bom receber um grande, esperamos que o nosso campo já tenha condições para receber esse jogo, porque seria muito bom para a Amadora", diz Kenedy, que representou o Estrela no sorteio da Taça da Liga, na sede do organismo, no Porto.

O jogo com o Benfica está marcado, para já, para dia 19 de novembro. O Estrela defronta, ainda, Moreirense e Penafiel, num grupo que Kenedy prevê "equilibrado".