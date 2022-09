Luís Filipe: "Benfica é equipa mais solidária esta época"

Luís Filipe aponta como principal fator de sucesso do Benfica, esta época, o facto de a equipa estar mais solidária dentro de campo.

O Benfica continua só com vitórias nos 12 jogos que já disputou. A última foi diante da Juventus, em Turim. Em entrevista a Bola Branca, Luís Filipe antigo jogador do Benfica, explica o sucesso encarnado.

"O Benfica, este ano, é mais equipa. Não vive das individualidades, mas trabalha como equipa, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. Principalmente a nível defensivo, que era onde se notava mais o ano passado. Há uma solidariedade maior nos jogadores, na pressão que é feita à equipa adversária, e isso é uma mais valia", considera.

Frente à Juventus, a equipa de Roger Schmidt mostrou capacidade para reagir à adversidade. Filipe Luís considera que a vitória foi merecida:



"O Benfica não entrou bem no jogo, sofrendo um golo nos primeiros minutos, o que criou maior dificuldade à equipa, porque estava a jogar contra uma equipa italiana, que controla bem o jogo. Mas o Benfica mostrou qualidade para dar a volta ao resultado e foi um justo vencedor."

Marítimo é jogo de grande exigência

Depois desta vitória com a Juventus, Luís Filipe avisa que o jogo com o Marítimo pode representar algum perigo para os encarnados, apesar da diferença de mentalidade e do momento das duas equipas.

"Mudar o 'chip' não é fácil, [o Benfica transita] de um jogo com uma exigência máxima para outro que também tem a sua exigência, porque do outro lado também estão 11 jogadores que querem ganhar, mas que estão a passar um mau momento. O Marítimo vai ter muitas dificuldades, mas, às vezes, o futebol também nos surpreende e há alturas em que há viragens. É isso que pode acontecer o Marítimo. Mas o treinador do Benfica certamente vai avisar os jogadores para esse perigo", adverte.

O Benfica-Marítimo, a contar para a sétima jornada do campeonato, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.