Espanhol e sérvio apitam Benfica no acesso à Liga dos Campeões

O Benfica ficou a conhecer, esta sexta-feira, os árbitros dos dois jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Midtjylland.

A UEFA nomeou o espanhol Alejandro Hernández para arbitrar a primeira mão, no Estádio da Luz, na terça-feira. O sérvio Srdjan Jovanovic vai dirigir a segunda mão, na Dinamarca, na semana seguinte.

Hernández nunca dirigiu um jogo do Benfica, mas para Jovanovic já é a terceira vez. Apitou as vitórias encarnadas diante do Lech Poznan (4-0), para a fase de grupo da Liga Europa 2020/21, e do Spartak Moscovo (2-0), da terceira pré-eliminatória da Champions da temporada passada.

O português Artur Soares Dias foi designado para dirigir a primeira mão da terceira eliminatória entre os sérvios do Estrela Vermelha e os arménios do Pyunik, em Belgrado, Sérvia.

De acordo com a UEFA, as partidas da terceira pré-eliminatória vão ter, pela primeira vez, videoárbitro (VAR).

Os dois jogos terão início às 20h00 e relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.